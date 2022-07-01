Подмосковные УК отработали свыше 172 тысяч заявок от жителей с начала года

Более 172 тысяч раз жители Подмосковья обратились в Единую диспетчерскую службу с начала года. Большинство жалоб касались уборки подъездов, наледи на кровлях и протечек. Об итогах полугодия рассказала глава Госжилинспекции Ольга Федина.

За выполнением заявок управляющими организациями следило надзорное ведомство. Ольга Федина отметила, что по итогам полугодия с жалобами на уборку подъездов обратились более 15 тысяч раз, на наледь и сосульки на кровле, а также на протечки — по 9 тысяч раз, на неисправность лифтов и поломки подъездных дверей — по 8 тысяч раз.

«В целом, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, количество выполненных заявок выросло на 18% за счет увеличения количества пользователей. Жители Подмосковья активнее используют разнообразные предложения сервиса ЕДС — это оперативно и удобно», — отметила Федина.

По количеству заявок лидируют Химки, Балашиха и Люберцы. Меньше всего среди крупных округов жаловались в Орехово-Зуеве, Сергиевом Посаде и Щелкове.

Обратиться за помощью в решении жилищно-коммунальной проблемы жители Подмосковья могут на портале ЕДС.