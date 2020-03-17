Подмосковные учреждения культуры будут работать онлайн

«Детские школы искусств и колледжи продолжат образовательные программы в дистанционном формате. Дома культуры запустят видеоуроки, на которых можно получать задания онлайн», — говорится в сообщении ведомства.

Библиотеки перейдут в режим онлайн-работы. Заказать книги можно будет по электронной почте: gubmo@gubmo.ru. Сотрудники библиотеки свяжутся с получателем, когда заказ будет готов. Пожилым жителям доставят книги на дом.