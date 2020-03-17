17 марта 2020, 18:33
Подмосковные учреждения культуры будут работать онлайн
Учреждения культуры Подмосковья начали переходить на режим онлайн-работы из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры региона.
«Детские школы искусств и колледжи продолжат образовательные программы в дистанционном формате. Дома культуры запустят видеоуроки, на которых можно получать задания онлайн», — говорится в сообщении ведомства.
Библиотеки перейдут в режим онлайн-работы. Заказать книги можно будет по электронной почте: gubmo@gubmo.ru. Сотрудники библиотеки свяжутся с получателем, когда заказ будет готов. Пожилым жителям доставят книги на дом.