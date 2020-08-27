facebook_pixel
    27 августа 2020, 19:12

    Учеба не из-под палки. Подмосковные учителя раскрыли секрет успеха

    Евгения Остапенко

    В этом году в Московской области больше 800 выпускников школ получили максимальный балл на ЕГЭ. Таким результатам ребята во многом обязаны своим учителям. О подготовке к экзаменам рассказали педагоги в эфире «360».

    В подмосковном Королеве работает Марина Шушкевич. В этом году она выпустила 13 стобалльников по русскому языку. Ее ученики поступают в МГУ имени Ломоносова, МФТИ, Высшую школу экономики и Финансовую академию.

    «Секрет — в работе, в упорной систематической работе. Чтобы им было интересно, чтобы они выполняли задание не из-под палки, с энтузиазмом, интересом», — поделилась Шушкевич.

    27 августа педагог получила благодарность за работу на форуме «Образование Подмосковья: территория возможностей». Губернатор Андрей Воробьев отметил высокий результат Марины Николаевны.

    «Неслучайно, что весь педагогический коллектив долго аплодировал вам за такие выдающиеся результаты. Мы заинтересованы в том, чтобы вы, в свою очередь, учили молодых преподавателей тем навыкам, тем подходам, которые позволяют давать такой высокий результат», — сказал Воробьев.

    Учеба не из-под палки. Подмосковные учителя раскрыли секрет успеха | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    В другом подмосковном городе, в Химках, работает Лариса Владимировна Нестеренко. В этом году она подготовила пять отличников по химии. И все они поступили в медицинские вузы.

    «Нужно просто заинтересовать ребят своим предметом. А еще, когда они только начинают изучать химию, перед нами ложится таблица Менделеева. Как только мы начнем ею владеть, как таблицей умножения, химия становится самым интересным предметом в мире», — рассказала она.

    Кстати, младшая дочь Ларисы Владимировны пошла по ее стопам. Она окончила химфак МГУ имени Ломоносова и защитила кандидатскую. Сейчас работает преподавателем.

    Новости SMI.FM