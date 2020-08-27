Учеба не из-под палки. Подмосковные учителя раскрыли секрет успеха

В подмосковном Королеве работает Марина Шушкевич. В этом году она выпустила 13 стобалльников по русскому языку. Ее ученики поступают в МГУ имени Ломоносова, МФТИ, Высшую школу экономики и Финансовую академию.

«Секрет — в работе, в упорной систематической работе. Чтобы им было интересно, чтобы они выполняли задание не из-под палки, с энтузиазмом, интересом», — поделилась Шушкевич.

27 августа педагог получила благодарность за работу на форуме «Образование Подмосковья: территория возможностей». Губернатор Андрей Воробьев отметил высокий результат Марины Николаевны.

«Неслучайно, что весь педагогический коллектив долго аплодировал вам за такие выдающиеся результаты. Мы заинтересованы в том, чтобы вы, в свою очередь, учили молодых преподавателей тем навыкам, тем подходам, которые позволяют давать такой высокий результат», — сказал Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

В другом подмосковном городе, в Химках, работает Лариса Владимировна Нестеренко. В этом году она подготовила пять отличников по химии. И все они поступили в медицинские вузы.

«Нужно просто заинтересовать ребят своим предметом. А еще, когда они только начинают изучать химию, перед нами ложится таблица Менделеева. Как только мы начнем ею владеть, как таблицей умножения, химия становится самым интересным предметом в мире», — рассказала она.

Кстати, младшая дочь Ларисы Владимировны пошла по ее стопам. Она окончила химфак МГУ имени Ломоносова и защитила кандидатскую. Сейчас работает преподавателем.