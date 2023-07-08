Подмосковье 08 июля 2023, 18:22 Подмосковные учителя приняли участие в вебинарах по работе системы «Моя школа» РИА «Новости»

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Академия социального управления провела серию вебинаров для подмосковных директоров и преподавателей по работе с информационной системой «Моя школа», сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области. Программу внедрят в школах региона с 1 сентября.

В ведомстве отметили, что система уже работает в тестовом режиме в 60 школах Подмосковья. К ней подключены 4,7 тысячи учителей и 67,4 тысячи учеников.

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Запись обучающего курса для учителей доступна по ссылке. Вебинар для администраторов сервиса «Электронный журнал» ФГИС «Моя школа» размещен на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил школьников с высокими результатами ЕГЭ. Он также спросил у ребят, какие вопросы их беспокоят и каких целей они хотят добиться в жизни.

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