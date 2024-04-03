Подмосковье 03 апреля 2024, 12:57 Подмосковные учителя посетили семинар об эффективной работе в цифровых классах Министерство образования МО

Читать 360tv в

Региональный проектный семинар об эффективной работе в цифровых классов прошел для подмосковных педагогов на базе Гимназии имени Подольских курсантов. В нем участвовали 85 руководителей и заместителей руководителей школ-пилотов проекта «Цифровые классы Подмосковья». Еще 50 человек посетили встречу дистанционно.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, мероприятие открыл начальник управления модернизации системы образования региона Александр Кармаев. После этого гостям представили видеоролик о гимназии и рассказали об особеностях цифровых классов как инструменте индивидуализации обучения и особенностях индивидуального учебного плана.

Реклама

Опытом поделились учителя-предсетники гимназии, а представители образовательной платформы «Сферум» ответили на вопросы по функционалу портала.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».