Подмосковные учителя освоят новые педагогические практики
До недавнего времени, чтобы повысить свою квалификацию, школьным учителям из Подмосковья приходилось ездить на курсы в Москву или выкраивать время для посещения открытых уроков коллег. Теперь все проще: в области появляются центры непрерывного повышения профмастерства для педагогов. И на этот раз такой центр открылся в Подольске.
В новом центре квалификацию будут повышать учителя из семи ближайших городских округов. Расписание семинаров и мастер-классов будет регулярно обновляться, так что педагоги сами смогут выбрать направление для обучения.
«Мы обучаем учителей будущего, которые будут работать с детьми будущего», — Солодухина Наталия, директор Центра непрерывного повышения профмастерства педагогических работников.
Учителя будущего работают, например, с мобильной интерактивной лабораторией. Здесь есть все для экспериментов по физике, химии и биологии. А если такого оборудования нет в школе — можно привезти проектную группу и провести эксперименты здесь.
Прямо в день открытия — за учебу. Педагогам рассказывают об индивидуальных образовательных маршрутах и профессиональном тайм-менеджменте. Центр предоставляет учителям массу возможностей.
«Познакомиться с теми новыми методиками, и рассказать о своих каких-то наработках, поделиться с коллегами», — сказала Надежда Фролова, председатель комитета по образованию администрации г. о. Подольск.
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Платить за обучающие курсы не придется.
«Мы надеемся, что центр, который открыт на базе Московского областного государственного университета, будет центром притяжения учителей, тех учителей, которые нуждаются в обновлении компетенций», — сказала Вероника Запалацкая, и. о. ректора МГОУ.
Учителя вернутся в свои школы и будут оттачивать практики на местах. А когда педагог влегкую управляется с любой техникой, и может превратить урок в интерактивное исследование — у него хочется учиться.