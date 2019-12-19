Подмосковные учителя освоят новые педагогические практики

Куда пойти учиться педагогу, чтобы освоить новое оборудование или самому поделиться инновационными практиками? В Подмосковье для учителей созданы центры непрерывного повышения профмастерства. Очередной сегодня открылся в Подольске. Чем удивят аудитория центра, и кто сможет приехать на обучение — расскажет телеканал «360».

До недавнего времени, чтобы повысить свою квалификацию, школьным учителям из Подмосковья приходилось ездить на курсы в Москву или выкраивать время для посещения открытых уроков коллег. Теперь все проще: в области появляются центры непрерывного повышения профмастерства для педагогов. И на этот раз такой центр открылся в Подольске.

В новом центре квалификацию будут повышать учителя из семи ближайших городских округов. Расписание семинаров и мастер-классов будет регулярно обновляться, так что педагоги сами смогут выбрать направление для обучения.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы обучаем учителей будущего, которые будут работать с детьми будущего», — Солодухина Наталия, директор Центра непрерывного повышения профмастерства педагогических работников.

Учителя будущего работают, например, с мобильной интерактивной лабораторией. Здесь есть все для экспериментов по физике, химии и биологии. А если такого оборудования нет в школе — можно привезти проектную группу и провести эксперименты здесь.

Источник фото: телеканал «360»

Прямо в день открытия — за учебу. Педагогам рассказывают об индивидуальных образовательных маршрутах и профессиональном тайм-менеджменте. Центр предоставляет учителям массу возможностей.

«Познакомиться с теми новыми методиками, и рассказать о своих каких-то наработках, поделиться с коллегами», — сказала Надежда Фролова, председатель комитета по образованию администрации г. о. Подольск.

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Платить за обучающие курсы не придется.

«Мы надеемся, что центр, который открыт на базе Московского областного государственного университета, будет центром притяжения учителей, тех учителей, которые нуждаются в обновлении компетенций», — сказала Вероника Запалацкая, и. о. ректора МГОУ.

Учителя вернутся в свои школы и будут оттачивать практики на местах. А когда педагог влегкую управляется с любой техникой, и может превратить урок в интерактивное исследование — у него хочется учиться.