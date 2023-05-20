Подмосковье 20 мая 2023, 13:59 Подмосковные учителя и школьники получили награды от Мособлдумы на фестивале «ЭкоИдея» Unsplash

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Учителя и школьники Подмосковья получили награды от Мособлдумы за активное участие в сфере экологии в рамках фестиваля «ЭкоИдея», который состоялся в усадьбе Гребнево в Щелкове. Также почетными грамотами отметили представителей благотворительных фондов, отличившихся в вопросах формирования сохранения окружающей среды.

Благодарственные письма за высокий уровень профессионализма, плодотворный труд и активное экологическое воспитание молодежи получили педагоги из Домодедова, Шатуры, Егорьевска, Пушкино и других округов. Школьницы из балашихинской школы № 26 были отмечены наградой за работу над проектом «Модель экологического воспитания младших школьников с применением творческих, игровых и исследовательских методов обучения».

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Также почетные грамоты вручили коллективу Гидрометеорологического техникума городского округа Балашиха и директору по развитию Международного благотворительного фонда поддержки экопрограмм «Экология для всех» Елене Клушиной за активное участие в осуществлении государственной политики в сфере экологии и воспитании добросовестного отношения к окружающей среде и многолетний плодотворный труд в экосфере.

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