Подмосковье 12 мая 2023, 09:12 Новый сорт озимой пшеницы с повышенной устойчивостью к болезням вывели в Ступине Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Новый сорт пшеницы озимой «Знамение» представили селекционеры из ВНИИ Фитопатологии и ФНЦ Садоводства. Растение обладает улучшенными показателями урожайности и устойчивостью к болезням.

«Новый сорт „Знамение“ — результат многолетней селекционной работы подмосковных ученых. Он был создан на основе ранее выведенного сорта Алькор, который в 2021 году был включен в Госреестр для выращивания во всех регионах России», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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По словам ученых, «Знамение» отличается небольшой высотой и увеличенным числом стеблей, что приведет к хорошему урожаю. Пшеница будет устойчива к большинству видов болезней злаковых.

Эксперты уже отметили, что новый сорт хорошо переносит зиму, а по весне дает куст с количеством стеблей до 10 штук. Такая пшеница отличается повышенным содержанием белка, жирных кислот и клетчатки. По содержанию фосфора, железа, калия и селена «Знамение» превосходит мягкую пшеницу. Зерно перспективно для использования в пищевой промышленности, медицине и животноводстве.

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