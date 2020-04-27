Подмосковные ученые успешно завершили экспедицию, чтобы создать подводный телескоп на Байкале. В мире всего два аналога

Подмосковные ученые успешно завершили экспедицию, необходимую для продолжения работы над уникальным байкальским телескопом Baikal-GVD — это обсерватория на дне озера. О ней говорят как о проекте планетарного масштаба.

Сейчас он наращивает свою мощность. Очередную экспедицию провели для оснащения телескопа новым оборудованием. Она проходила с 10 февраля по 17 апреля в тяжелых климатических условиях.

«Всего в мире действует три крупных нейтринных телескопа — в Антарктиде, в Средиземном море и у нас — на озере Байкал. Эти телескопы создают глобальную нейтринную сеть, которая изучает одно из самых перспективных направлений развития физической науки. И наши ученые из Дубны вносят огромный вклад в эти исследования», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

Байкальский телескоп — это не труба с оптическими линзами, а целый комплекс на дне озера. Именно там расположили новые модули, которые дополнили уже действующее оборудование.

Уникальный подводный комплекс

Под толщей воды телескоп улавливает удивительные частицы нейтрино. Это настоящие проводники ученых в самые дальние уголки Вселенной.

Частицы почти ни с чем не взаимодействуют. Они со скоростью света преодолевают огромные космические расстояния, неся в себе информацию об энергетических космических взрывах — в результате них нейтрино и появились.

Частицы настолько трудноуловимы, что само доказательство их существования потребовало огромных трудов. Прошло 23 года с момента первой научной публикации о нейтрино до дня, когда их экспериментально обнаружили.

Фиксировать и изучать частицы с помощью именно подводных телескопов предложил выдающийся советский физик Моисей Марков в далеком 1960 году, работая в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне.

Неслучайно именно ОИЯИ сегодня один из главных участников и инициаторов проекта.