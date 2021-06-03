Подмосковные ученые создали робота, который может передвигать предметы силой мысли

Ученые из Долгопрудного создали робота, который подчиняется силе мысли человека. Разработка поможет тем, кому нужна реабилитация после тяжелых травм головы или людям с ограниченными возможностями здоровья.

Человек, к которому подсоединены датчики, может подумать о каком-то движении, и робот сделает именно это. Например, девушка Катя во время эксперимента захотела взять стакан. В это время манипулятор через специальную программу получил эту просьбу от ее мозга и выполнил задание.

«Вот у нее есть стереозрение, есть манипулятор, которые размещены как-то в пространстве, и они сами координируют это пространство. Осуществляют какое-то движение», — пояснил принцип действия разработки Дмитрий Шишков, ведущий программист-разработчик лаборатории волновых процессов МФТИ.

Екатерина, которая проверяет робота, учится думать по-особенному, чтобы роботу было легче уловить ее мысли.

«Во время экспериментов приходится более контрастно думать. То есть состояние есть спокойное, есть неспокойное. Между ними надо очень четко переключатся. Это скорее для себя тренировка больше», — отметила Екатерина Захарова, ведущий инженер МФТИ, испытатель.

Источник фото: телеканал «360»

Чтобы робот понял, чего хочет человек, нужно сосредоточиться и зафиксировать свою мысль.

«У нас есть уже примерно 100 сценариев, которые привязаны к командам. Вы выбираете цель -одну, две, три, пять. А потом выбираете сценарий, который вам знаком. После чего смотрите на какую-то вещь, и трекер ловит ее глазами. После этого надо сказать, что вы хотите с ней сделать», — рассказал Михаил Зарипов, ведущий программист-разработчик лаборатории волновых процессов МФТИ.

Сила мысли работает в несколько раз быстрее, чем, например, голосовая команда, которая используется в навигаторах. Правда, пересыпая содержимое из одного стакана в другой, робот иногда промахивается, но это все легко регулируется.

Разработали эту систему в лаборатории волновых процессов МФТИ в Долгопрудном. Здесь же, кстати, робота и собирают. Нужен он, прежде всего, для создания удобного и функционального устройства реабилитации с применением нейротехнологий для людей с ограниченными физическими возможностями.

«Такой классический пример Стивена Хокинга. Человек полностью обездвижен, находится в инвалидном кресле. Но, при этом, ему нужна возможность обслуживать себя в бытовом плане. Вплоть до того, чтобы нажать на выключатель или налить стакан воды. И таких людей в мире очень много», — уточнил Роман Горбачев, заведующий лабораторией волновых процессов МФТИ.

На этого робота уже есть заказы. Сейчас ученые ждут завершения процесса медицинской сертификации. После чего роботы отправятся помогать всем, кому это нужно.