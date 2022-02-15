Подмосковные ученые придумали уникальный эксперимент по поиску ресурсов на Луне

Ученые из Королева предложили провести эксперимент по поиску ресурсов на Луне. Их разработка станет большим шагом в программе освоения спутника Земли. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Уникальный эксперимент разработали специалисты Центрального научно-исследовательского института машиностроения. Реализация проекта позволит выполнить картографирование минералогического состава и картирование распределения водяного льда на Луне.

Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что в области работает около 20 предприятий космической промышленности. ЦНИИмаш является одним из крупнейших научно-исследовательских центров страны. Он включает в себя Центр управления космическими полетами, а также ряд уникальных испытательных стендов и установок.

«Все это позволяет нашим ученым проводить уникальные научные исследования и эксперименты. Новая разработка ученых из Королева — большой шаг в долгосрочной российской программе исследования и освоения Луны», — подчеркнула Зиновьева.

С помощью своего эксперимента ученые смогут проводить дистанционное определение температуры, степени черноты и размера объектов, находящихся на Луне. Они получат возможность предварительные выводы о минералогическом составе, плотности и массе объектов.

Для работы будут использовать оптико-электронную аппаратуру инфракрасного диапазона. Технику установят на лунном орбитальном аппарате «Луна-26». Он предназначен для дистанционных исследований поверхности естественного спутника Земли с окололунной полярной орбиты.