Подмосковные ученые предложили новые методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Биофизики Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ из Долгопрудного придумали новый подход к лечению сердечно-сосудистых болезней. Благодаря разработанной им методике теперь можно точно подбирать особые вещества-реагенты, которые связывают рецепторы сердечно-сосудистой системы, участвующие в процессах старения.

Ученые из Московской области провели эти исследования в составе международной группы ученых из Чжэцзянского университета (Китай), Индийского технологического института в Канпуре (Индия) и Университета Южной Калифорнии (США). Подмосковные биофизики изучили молекулярную структуру ангиотензиновых рецепторов и проверили их реакцию на разные типы веществ. Их выводы помогут разработать и создать лекарства нового поколения.

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«Высокий уровень компетенции подмосковных ученых в области биофизики и биохимии позволяет им участвовать в крупнейших и наиболее перспективных международных исследованиях. Накопленный в регионе опыт в совокупности с энтузиазмом молодых специалистов открывают широкие перспективы для новых открытий», — заявила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Она подчеркнула, что правительство региона активно поддерживает проведение исследований грантами и премиями и вовлекает в научную деятельность молодых специалистов при помощи социальных программ.