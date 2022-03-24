Подмосковные ученые предложили делать бумагу из борщевика

Ученые из Черноголовки синтезировали беленую целлюлозу из борщевика. Открытие совершили специалисты Института проблем химической физики РАН (ИПХФ РАН). О нем рассказала пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Ученые провели ряд исследований сухих стеблей борщевика. Анализ показал, что беленая целлюлоза составляет 35% от их массы. Поскольку борщевик быстро растет и имеет широкий ареол распространения, новый метод синтеза материала для изготовления бумаги может стать аналогом существующим методам.

В ведомстве отметили, что подмосковные ученые регулярно совершают открытия, которые идут на благо стране.

«Беленая целлюлоза используется в качестве сырья для производства бумаги, поэтому новый метод ее получения, предложенный специалистами из Черноголовки, особенно актуален в условиях осложнения поставок из-за рубежа», — заявила глава ведомства Екатерина Зиновьева.

Пресс-служба Мининвеста Подмосковья заявила, что открытие устранит проблему с поставками сырья и готовой бумаги из-за рубежа.

Метод получения целлюлозы из борщевика отличается от метода ее производства из древесины. Сухую биомассу растения вываривают в азотной кислоте — это более простой и менее энергозатратный процесс по сравнению с производством целлюлозы из древесины.

Кроме того, борщевик является источником сахаров, обладает высоким содержанием эфирных масел, а из его сока можно получать биоэтанол — дешевое и экологически чистое моторное топливо. Также эфиры целлюлозы широко используются в промышленности и быту.