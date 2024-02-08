Подмосковье 08 февраля 2024, 17:40 Подмосковные ученые получили премии губернатора Министерство инвестиций, промышленности и науки МО

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Вручение губернаторских премий ученым состоялось в Подмосковье. Три лауреата и семь авторских коллективов наградили за коммерциализацию научных и научно-технических результатов в 2023 году.

Еще 15 премий вручили молодым ученым и специалистам. Наградами удостоены талантливые химики, физики, инженеры, математики и медики.

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«Общая сумма премий, полученных нашими учеными по итогам 2023 года за коммерциализацию своих разработок, составляет десять миллионов рублей. Общая сумма премий для молодых ученых и специалистов — 10,5 миллиона рублей: это 15 премий по 700 тысяч рублей каждая», — сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

В Подмосковье для ученых действуют разные меры поддержки. Это льготная ипотека, гранты и премии губернатора Андрея Воробьева.

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