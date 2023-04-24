24 апреля 2023, 13:35
Подмосковные ученики завоевали 41 награду на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников
Участники из Московской области выиграли 41 диплом в финальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по технологии, сообщает пресс-служба Минобразования региона. Среди представителей Подмосковья высшие награды завоевали 8 учеников, 33 участника стали призерами.
В списки победителей попали школьники из Люберец, Богородского, Электростали, Королева и Реутова. Также пьедестал заняли ученики лицеев, гимназий и школ Подольска, Чехова, Коломны, Воскресенска, Жуковского, Раменского, Мытищ, Пушкино, Одинцова и Орехово-Зуева.
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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве более 170 объектов образования в регионе.
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