Подмосковье 24 апреля 2023, 13:35 Подмосковные ученики завоевали 41 награду на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников ОЦ "Взлёт"

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Участники из Московской области выиграли 41 диплом в финальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по технологии, сообщает пресс-служба Минобразования региона. Среди представителей Подмосковья высшие награды завоевали 8 учеников, 33 участника стали призерами.

В списки победителей попали школьники из Люберец, Богородского, Электростали, Королева и Реутова. Также пьедестал заняли ученики лицеев, гимназий и школ Подольска, Чехова, Коломны, Воскресенска, Жуковского, Раменского, Мытищ, Пушкино, Одинцова и Орехово-Зуева.

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