17 апреля 2023, 16:25
Подмосковные ученики привезли с Всероссийской олимпиады по физике 39 дипломов
Сборная Московской области завоевала 39 дипломов на заключительном этапе Всероссийской олимпиады по физике. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.
Победу одержали 13 ребят, еще 26 стали призерами. Подмосковье на олимпиаде представляли школьники из Физтех-лицея имени Капицы, Физико-математического лицея № 5 Долгопрудного и Балашихинского лицея.
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Отметим, 2023 год объявлили Годом педагога и наставника.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил школьников подмосковного физтех-лицея имени Капицы с победами на Международной олимпиаде по физике. Ребята взяли шесть медалей.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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