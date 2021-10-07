Подмосковные участники «Вкусов России» представят свои продукты на фестивале в Одинцове

Гости гастрономического фестиваля в Одинцове смогут попробовать продукты, заявленные на конкурс «Вкусы России». Их представят здесь более 20 производителей из Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

Гастрономический фестиваль начался 7 октября. Его открыли в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень», которая объединила участников со всей России.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, продукты от участников «Вкусов России» можно попробовать с 7 по 10 октября.

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Можно попробовать и потом поддержать на конкурсе такие знаменитые подмосковные бренды, как звенигородский дубовый кофе, серпуховская помадка и солнечногорский сорбет Сергей Воскресенский.

Он добавил, что фермеры представят и королевский сырный десерт, коломенский березовый сироп, варенье из шишек, раменский мед, богородский пряник, луховицкий кларий, а также многие другие бренды.

Палатки развернулись на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил России.

Гости фестиваля смогут продегустировать и купить молочные продукты, кондитерские изделия, мясо, рыбу, специи, овощи и фрукты, а также различные национальные продукты и блюда из Подмосковья и других регионов России.

Жители Подмосковья смогут поддержать областные бренды на конкурсе «Вкусы России» в период народного голосования на сайте russiantastes.ru с 20 октября по 7 ноября.