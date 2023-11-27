Подмосковье 27 ноября 2023, 13:07 Подмосковные участники «Турнира содружества» в Калуге заняли призовые места Главное управление МЧС России по Московской области

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Участники сборной Московской области заняли призовые и первые места во время второго этапа «Турнира содружества памяти В. В. Александрову». Соревнования прошли в Калуге 23 ноября, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В турнире поучаствовали сборные из Московской, Смоленской, Калужской и Тверской областей. За Подмосковье выступили 20 профессионалов. Для юношей и девушек турнир стал подготовкой к зимнему сезону первенства России в Рязани с середине марта.

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Среди младшей группы девушек первое место заняла Дарья Финянина, третье — Кристина Колобаева. В средней группе первое место заняла Ксения Парфенова, второе — Дарья Илица. В старшей группе девушек лучшей стала Кира Шишкова.

У юношей младшей группы третье место занял Арсений Вильверт, в средней бронзу завоевал Егор Мякин, в старшей лидером признали Данилу Смирнова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

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