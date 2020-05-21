Подмосковные участники проекта «Кадры будущего для регионов» защитили работы в онлайн-формате
Сам проект — это федеральная инициатива. Основная задача — сформировать из талантливых участников лидерские команды. Школьники и студенты смогли отточить навыки выступлений в цифровой среде, сообщила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.
Все выступили на достойном уровне. Многим командам удалось произвести по-настоящему сильное положительное впечатление. Уверена, что впереди каждого участника ждет большое будущее, а мы будем поддерживать и помогать в реализации самых смелых идейИрина Каклюгина.
Проект «Кадры будущего для регионов» реализуют в области с 2018 года в рамках соглашения между губернатором Андреем Воробьевым и Агентством стратегических инициатив.
И другие возможности
Школьников пригласили принять участие в конкурсе «Большая перемена». Это шанс проявить себя в решении задач, выиграть денежные призы или путевки в международный детский центр «Артек».
Согласно задумке, для ребят подготовили задания и активности, которые не имеют строгих ответов и готовых методов решения. Оценят необычный подход и креативное мышление.
Очные испытания будут проводиться с 20 июля по 14 сентября, а финал состоится в октябре, сообщили в пресс-службе областного Министерства образования. Регистрация открыта до 23 июня на сайте.