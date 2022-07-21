Подмосковные участники чемпионата про космос «Цифровой прорыв» вошли в топ-15

Жители Подмосковья Алексей Брагин и Николай Параев стали призерами чемпионата «Цифровой прорыв». Он завершился в Удмуртии. Участники работали над задачей для космического стартапа.

На чемпионат зарегистрировались 284 человека. Участникам предстояло решить задачи с использованием искусственного интеллекта.

Они анализировали космические снимки и предлагали идеи по созданию сверхточных нейросетей, которые могут повысить качество и скорость обработки космических данных.

Заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков отметил, что у всех участников были уникальные решения и подходы.

Задача этого чемпионата была непростой, но интересной. Постановщики задач продолжат коммуникацию с победителями, и уже скоро лучшие решения применят на практике Антон Сериков.

По итогам чемпионата 15 лучших участников получили ценный приз — туристическую поездку в один из регионов России.

Алексей Брагин из Московской области занял 10-е место. Он, решая задачу выявления незаконных построек по спутниковым снимкам, построил алгоритм, который не встречается в научных публикациях.

На 11-м месте — Николай Параев из Подмосковья. Его подход позволяет с помощью предобученной CNN разметить данные на изображения.