Подмосковные участковые смогут претендовать на льготное жилье

В Подмосковье участковые полиции смогут получать служебные квартиры из жилищного фонда Московской области. Соответствующие изменения в закон приняли на очередном заседании Мособлдумы.

«Вопрос обеспечения участковых жильем прорабатывается поэтапно, принятый нами закон дал органам власти еще один дополнительный инструмент», — пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что профильные комитеты Мособлдумы постоянно ищут возможность оказать жилищную поддержку сотрудникам полиции.

Летом этого года на федеральном уровне приняли закон, который дал право органам местного самоуправления направлять средства на данные цели.

Сейчас в парламенте прорабатывают варианты помощи участковым. «Это может быть предоставление права оформлять служебное жилье в собственность по истечении какого-то срока службы. Либо у нас в регионе действует программа по соципотеке — сейчас ею могут воспользоваться ученые, врачи, учителя — может быть, этот перечень целесообразно расширить», — уточнил Брынцалов.