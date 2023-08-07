Подмосковье 07 августа 2023, 14:40 Подмосковные учащиеся смогут зарегистрироваться на бесплатные курсы программирования до 20 сентября

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Учащихся 8-11-х классов, а также студентов колледжей приглашают на бесплатную образовательную программу проекта «Код будущего». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ребята смогут пройти онлайн-обучение по Python или C++. Для участия в проекте необходимо подать заявку на портале госуслуг до 20 сентября.

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Проект организован ЦМИТ «Инжинириум МГТУ имени Н. Э. Баумана». Узнать подробнее о программе можно по телефону: 8 (800) 500-56-17 или по электронной почте administrator@inginirium.ru.

ЦМИТ проводит различные программы обучения для детей. Ребят обучают компьютерной грамотности, геймдизайну, 3D-моделированию и многому другому.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил учащихся физтех-лицея имени Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио. Он отметил хорошую работу педагогов образовательного учреждения из Долгопрудного.

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