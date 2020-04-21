Подмосковные ЦМИТы представят проекты по противодействию коронавирусу на конкурсе
Подмосковные ЦМИТы готовы стать участниками конкурса по программе «Поддержка ЦМИТ» (VI очередь), который объявлен Фондом содействия инновациям.
Он нацелен на финансовое обеспечение молодежных проектов, направленных на противодействие COVID-19 и организацию онлайн-мероприятий по вовлечению школьников в научно-техническую сферу.
Финансовая поддержка предоставляется по двум направлениям. Это разработки для борьбы с коронавирусом (не более 100 тысяч рублей), а также развитие дистанционного обучения (не более 150 тысяч рублей).
Подать заявку на участие можно по ссылке до 26 апреля, а по времени — до 23:00.
От Московской области зарегистрировались уже семь центров из Дмитрова, Котельников, Жуковского, Балашихи, Подольска, Химок и Люберец. Об их потенциале рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.
Подмосковные ЦМИТы оснащены современным оборудованием, которое позволяет продолжать обучающие программы и внедрять самые новые производственные решения даже в режиме самоизоляцииНаталья Егорова.
Так, 3D-принтеры, которыми оснащены областные ЦМИТы, уже используют для создания отдельных элементов средств защиты. Это, например, крепления или защелки для масок и костюмов.
Сегодня в области 18 центров молодежного инновационного творчества, а создание еще четырех запланировали до конца этого года.