Подмосковные центры «Мой бизнес» продолжат повышать качество обслуживания

В Московской области на новый уровень выведут поддержку предпринимателей. Для повышения качества работы центров «Мой бизнес» подписали соглашение. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Соглашение подписали бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнев и директор АНО «Агентство инвестиционного развития Московской области» Александра Голованова.

Совместная работа поможет поддерживать бизнес во всех вопросах. Подписание прошло во время бизнес-пикника, посвященного Дню российского предпринимательства. В нем приняли участие более 500 человек.

«Такой формат мероприятия располагает к живому общению. Предприниматели рассказывают о своих достижениях, победах, но также делятся проблемами и болевыми точками. А наша задача — обратить на это внимание. И свою работу построить так, чтобы помочь им в развитии бизнеса. Соглашение, которое было подписано, — один из шагов к этому. Оно направлено на поддержку наших предпринимателей. Главная цель — чтобы подмосковные центры „Мой бизнес“, которые представлены во всех муниципалитетах региона, работали еще лучше», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Бизнес-омбудсмен Подмосковья подчеркнул, что соглашение поможет обеспечить всестороннюю защиту прав и законных интересов предпринимателей региона.

«Уверен, что наша совместная работа будет успешной. Осталось от теории перейти к практике», — заключил Головнев.