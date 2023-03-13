Подмосковье 13 марта 2023, 10:29 Подмосковные травматологи успешно прооперировали 11-летнего ребенка с переломами плечевой кости

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В Московскую областную детскую травматолого-ортопедическую больницу поступил ребенок 11 лет с вертикальным и горизонтальным переломом плечевой кости. В результате травмы сформировалось множество осколков. Ситуация также осложнялась диастазом костей — костные отломки находились на большом расстоянии друг от друга.

Причиной травмы стала подножка, из-за которой ребенок неудачно упал на спину с опорой на руку.

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«Т-образный чрезмыщелковый перелом — тяжелейшая травма и несет в себе опасность серьезных осложнений. В ходе оперативного вмешательства были сопоставлены в анатомически верное положение все отломки кости и зафиксированы металлическими стержнями», — сообщил главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

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Он также подчеркнул, что после срастания перелома ребенка прооперируют повторно и извлекут металлические конструкции. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2023 году в Подмосковье отремонтируют 70 медицинских учреждений.

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