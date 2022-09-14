Подмосковные травматологи спасли упавшего с турника ребенка | 360°

Подмосковье 14 сентября 2022, 17:41 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Подмосковные травматологи спасли упавшего с турника ребенка

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В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу поступил ребенок в возрасте 10 лет, который находился в состоянии средней степени тяжести. У него были множественные травмы рук. Кроме того, у ребенка очень мало чувствовали пальцы левой кисти, потому что отломки плечевой кости сдавили лучевой нерв.

После разговора с ребенком стало понятно, что он упал с турника, на котором играл во дворе своего дома, и приземлился прямо на вытянутые руки. Пациент рассказал, что у него сильно болело правое предплечье, а также локтевой сустав.

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«По экстренным показаниям ребенку было проведено хирургическое вмешательство, в ходе которого было произведено устранение смещения отломков и остеосинтез стержнями. Параллельно произведено устранение смещения костей правого предплечья с фиксацией отломков лучевой кости стержнем. Хирургическое вмешательство проходило под контролем электронно-оптического преобразователя», — рассказал главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

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Врачи отработали очень слаженно, операция прошла успешно. Сейчас мальчик находится под наблюдением врачей в стационаре. Он проходит курс реабилитации, скоро его собираются выписывать. Маме и ребенку уже дали все необходимые рекомендации, чтобы постепенно восстанавливать функции рук. По словам врачей, мальчик уже скоро сможет вернуться к своему прежнему образу жизни.

Ранее стало известно, что Московская область начала масштабную программу по новой стандартизации стационаров. Одной из ее целей является качественное изменение размещения пациентов в палатах, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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