Подмосковные травматологи рассказали о последствиях перевозки детей без автокресел | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 16:55 Подмосковные травматологи рассказали о последствиях перевозки детей без автокресел Фото: unsplash.com

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Главный врач Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев рассказал о том, какие повреждения получают дети, если попадают в ДТП без специальных кресел. Специалист отметил, что дети получают очень серьезные травмы.

Зачастую ДТП приводят к травмам, которые чрезвычайно долго лечатся, отметил главврач Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев. Он подчеркнул, что характер травм зависит от силы удара и от того, правильно ли был пристегнут ребенок в момент аварии.

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«Я часто замечаю, что не все взрослые люди пристегиваются, надеясь на авось или считают, что эта мера не имеет никакого значения. Но это неверно. Правила дорожного движения написаны не просто так и за каждым пунктом стоит чья-то потерянная жизнь. Я и мои коллеги часто сталкиваемся с последствиями пренебрежения ПДД, и они бывают очень плачевными. Самые распространенные повреждения у детей, попавших в ДТП — черепно-мозговая травма, травмы позвоночника, грудной клетки и живота», — рассказал Григорьев.

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Специалист отметил, что сейчас на рынке представлено множество правильных гаджетов для перевозки детей: автолюльки, автокресла и бустеры. Верное использование средств безопасности минимизирует детский травматизм.

«Как врач-травматолог, я бы хотел акцентировать внимание на следующих пунктах. Перед перевозкой ребенка в автотранспорте, ознакомьтесь с правилами транспортировки детей и четко следуйте им. Не стесняйтесь в такси просить детское кресло для ребенка. Даже короткая поездка может обернуться серьезными последствиями», — подчеркнул врач.

Важно помнить, что ребенка ни в коем случае нельзя перевозить в машине на руках. При резком торможении даже на низкой скорости вес пассажира увеличивается в несколько раз. Поэтому удержать ребенка в руках не получится, как и уберечь его от резкого удара.

Автокресла оснащены боковой защитой головы и шеи. Такая защита смягчает силу удара и может защитить от осколков. Плечевые ремни должны быть надежно зафиксированы на плечах, но не касаться шеи. Это предотвратит выскальзывание ребенка, а также снизит нагрузку на голову, шею и грудь при аварии.

Врач напомнил также, что вместо автокресел нельзя использовать люльки от колясок. В люльке ребенок может менять положение тела, а в автокресле он надежно зафиксирован.

Врачи призывают не пренебрегать здоровьем подрастающего поколения, соблюдать правила дорожного движения и правила перевозки детей.