Подмосковные товары показали на крупнейшей выставке пластика в Китае

Подмосковье представило свою продукцию на выставке пластика и каучука в Китае — крупнейшей в Азиатском регионе. Расходы на создание стенда с товарами взял на себя областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности.

Это подчеркнула министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева. По ее словам, выставка Chinaplas позволит фирмам найти новые контакты и выйти на экспорт.

Экспозицию развернули в Гуанчжоу. Она работает до 16 апреля. На этой площадке показали товары из 40 стран мира.

Свою продукцию показали фирмы «Зедекс» из Дзержинского и «Полимеркомпани» из Щелкова. Первая производит листовые полимеры, а вторая — композитные материалы и полимеры.

Фонд ФЭД помог участникам подготовить свой стенд и решить организационные вопросы, связанные с размещением товара на экспозиции в КНР.