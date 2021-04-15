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    15 апреля 2021, 10:51

    Подмосковные товары показали на крупнейшей выставке пластика в Китае

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковье представило свою продукцию на выставке пластика и каучука в Китае — крупнейшей в Азиатском регионе. Расходы на создание стенда с товарами взял на себя областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности.

    Подмосковные товары показали на крупнейшей выставке пластика в Китае | Изображение 1

    Это подчеркнула министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева. По ее словам, выставка Chinaplas позволит фирмам найти новые контакты и выйти на экспорт.

    Экспозицию развернули в Гуанчжоу. Она работает до 16 апреля. На этой площадке показали товары из 40 стран мира.

    Свою продукцию показали фирмы «Зедекс» из Дзержинского и «Полимеркомпани» из Щелкова. Первая производит листовые полимеры, а вторая — композитные материалы и полимеры.

    Фонд ФЭД помог участникам подготовить свой стенд и решить организационные вопросы, связанные с размещением товара на экспозиции в КНР.