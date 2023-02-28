Подмосковье 28 февраля 2023, 10:47 Тяжелоатлеты из Подмосковья установили 15 новых рекордов на первенстве России

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Первенство России по тяжелой атлетике, которое прошло в Выборге, принесло 41 медаль в копилку сборной Подмосковья. Спортсменам удалось установить сразу 15 рекордов, о чем рассказали в региональном Минспорте.

Подмосковные силачи завоевали на турнире 12 золотых, 12 серебряных и 17 бронзовых медалей.

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На первую ступень пьедестала почета взошли Варвара Кременецкая, Варвара Кузьминова и Софья Врагова. Наталья Лапина стала второй в рывке и дважды первой в толчке и сумме двоеборья.

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Анастасия Василенко добыла для сборной серебро, а Арина Пашун — золото. Дарья Навольнева и Алена Гасанова стали вторыми, а Валерий Корсаков завоевал серебро и бронзу. Алена Соловьева стала лучшей в рывке, а в других соревнованиях взяла еще второе и третье места.

Даниил Петров завоевал золото, серебро и бронзу. Елизавета Гисс, Алена Чечнева и Даниил Вострухин стали третьими в своих зачетах. Валерий Корсаков принес команде серебряную и бронзовую медали, а Владимир Миклашевич занял третье место в упражнении «толчок». Вероника Моисеева добавила в копилку две бронзовые награды. Елизавета Царева стала третьей в упражнении «толчок».

Софья Врагова установила сразу три рекорда России: в рывке (с результатом 80 и 87 килограммов) и в сумме двоеборья (с результатом 185 килограммов). Варвара Кузьминова показала феноменальный результат, установив сразу 12 новых всероссийских рекордов, результаты которых превышают и действующие рекорды Европы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил проводить больше мероприятий, направленных на поддержку детско-юношеского спорта и хоккея.