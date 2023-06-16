Подмосковье 16 июня 2023, 05:30 Подмосковные тяжелоатлетки завоевали 11 медалей на чемпионате России Федерация тяжелой атлетики Московской области

Читать 360tv в

На чемпионате России по тяжелой атлетике подмосковные спортсменки завоевали четыре золотые, пять серебряных и две бронзовые награды — всего 11 медалей. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Пятикратная чемпионка мира, многократная рекордсменка мира, серебряный призер Олимпийских игр из Ногинска Татьяна Каширина завоевала три золота. Дебютное выступление 14-летней представительницы отделения СШОР по тяжелой атлетике Богородского округа Варвары Кузьминовой принесло ей также золото и два серебра.

Реклама

Три серебряные медали завоевала Яна Кондрашова из поселка Малаховка. Две бронзовые медали сборной Московской области принесли Александра Фурдик и Мария Антонова.

По итогам чемпионата России женская команда Московской области заняла второе место в общем медальном зачете. Чемпионат России по тяжелой атлетике проходит с 12 по 17 июня в городе Новый Уренгой.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».