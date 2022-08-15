Подмосковные тхэквондисты завоевали две бронзы на Спартакиаде сильнейших

127 спортсменов из 30 регионов России выясняли в поединках, кто на сегодняшний день является сильнейшим в тхэквондо. Соревнования в рамках первой всероссийской Спартакиады сильнейших прошли в Москве с 12 по 15 августа.

Московскую область представляли спортсмены Арам Мурадян, Сармат Цакоев, Милана Бекулова, Елизавета Чеканова, Варвара Мирмикова, Руслан Сарыев, Анастасия Аракельянц и Элла Борисова. Наилучших результатов удалось добиться Элле Борисовой и Сармату Цакоеву — они принесли две бронзовые награды в копилку региона.

Всероссийская спартакиада проводится по программе Олимпиады 2024 года в Париже (Франция) в тех же видах спорта. Подмосковье является одним из лидеров по количеству проводимых соревнований турнира, о чем рассказал губернатор Андрей Воробьев.

На сегодняшний день в регионе завершились соревнования по гольфу и синхронному плаванию. Оба вида спорта принесли сборной Подмосковья серебро. С 16 августа в Одинцове начинаются соревнования у волейболистов.