Подмосковье 18 апреля 2023, 18:28 Подмосковные тхэквондисты завоевали 58 медалей на чемпионате и первенстве России Федерация тхэквондо Московской области

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Спортсмены из Московской области выиграли три золотые, 23 серебряные и 32 бронзовые медали на чемпионате и первенстве России по тхэквондо ИТФ. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Всего на турнире выступили 1,1 тысячи спортсменов из 39 регионов страны. Московскую область представляли тхэквондисты из десяти округов.

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Елизавета Артамонова стала чемпионкой в силовом разбивании среди женщин. Также первые места в спарринге среди юниоров занял Андрей Гулид, среди юниорок — Анастасия Медведева. Все спортсмены представляют городской округ Балашиха.

Чемпионат и первенство России по тхэквондо ИТФ проходили во дворце спорта имени Владимира Высоцкого в Самаре с 12 по 17 апреля. Данный турнир являлся отборочным на чемпионат мира, который пройдет с 18 по 27 августа в Казахстане.

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