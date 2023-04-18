18 апреля 2023, 18:28
Подмосковные тхэквондисты завоевали 58 медалей на чемпионате и первенстве России
Спортсмены из Московской области выиграли три золотые, 23 серебряные и 32 бронзовые медали на чемпионате и первенстве России по тхэквондо ИТФ. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.
Всего на турнире выступили 1,1 тысячи спортсменов из 39 регионов страны. Московскую область представляли тхэквондисты из десяти округов.
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Елизавета Артамонова стала чемпионкой в силовом разбивании среди женщин. Также первые места в спарринге среди юниоров занял Андрей Гулид, среди юниорок — Анастасия Медведева. Все спортсмены представляют городской округ Балашиха.
Чемпионат и первенство России по тхэквондо ИТФ проходили во дворце спорта имени Владимира Высоцкого в Самаре с 12 по 17 апреля. Данный турнир являлся отборочным на чемпионат мира, который пройдет с 18 по 27 августа в Казахстане.
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Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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