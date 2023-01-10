Подмосковье 10 января 2023, 19:39 Подмосковные территории возле 27 станций будущих МЦД-3 и МЦД-4 благоустроят в этом году

Читать 360tv в

В 2023 году в Московской области благоустроят территории вблизи 27 станций третьего и четвертого маршрутов Московских центральных диаметров. Специалисты приведут в порядок пешеходные дорожки, автомобильные стоянки, установят фонари и озеленят участки.

Реклама

В этом году планируется обустроить 66 тысяч квадратных метров твердых покрытий дорожек для пеших прогулок, сделать более 1,5 тысячи мест для парковки автомобилей, установить и заменить более 750 светильников. Также на территориях высадят свыше четырех тысяч деревьев и кустарников.

На третьем московском центральном диаметре в порядок приведут места возле станций «Раменское», «Фабричная», «Ильинская», «Быково», «Удельная», «Кратово», «Есенинская», «Ипподром» и других, а на четвертом — «Железнодорожная», «Ольгино», «Никольское», «Кучино», «Салтыковская», «Реутово» и «Апрелевка».

Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин сообщил, что в регионе расположены 30 станций МЦД-3 и МЦД-4 в Балашихе, Люберцах, Одицовском, Реутове, Раменском, Солнечногорском, Наро-Фоминском и Химкам.

Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.