Тепличные комплексы Подмосковья поставят свыше 7,5 миллиона цветов в торговые точки к Международному женскому дню. Их будут продавать в области, столице и других регионах.

Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, теплицы поставят розы, тюльпаны, хризантемы, горшечные цветы и не только.

Отмечу преимущество подмосковных цветов: свежесть срезки и быстрая доставка от теплиц к покупателям Сергей Воскресенский.

В отличие от импортных, как рассказал Воскресенский, цветы из Подмосковья сразу же после срезки отправляются в контейнеры с питательным раствором.

Всего производством цветочной продукции Подмосковья занято около десяти предприятий.