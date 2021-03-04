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    04 марта 2021, 13:54

    Подмосковные теплицы поставят 7,5 млн цветов в магазины к 8 Марта

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Тепличные комплексы Подмосковья поставят свыше 7,5 миллиона цветов в торговые точки к Международному женскому дню. Их будут продавать в области, столице и других регионах.

    Подмосковные теплицы поставят 7,5 млн цветов в магазины к 8 Марта | Изображение 1

    Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, теплицы поставят розы, тюльпаны, хризантемы, горшечные цветы и не только.

    Отмечу преимущество подмосковных цветов: свежесть срезки и быстрая доставка от теплиц к покупателям

    Сергей Воскресенский.

    В отличие от импортных, как рассказал Воскресенский, цветы из Подмосковья сразу же после срезки отправляются в контейнеры с питательным раствором.

    Подмосковные теплицы поставят 7,5 млн цветов в магазины к 8 Марта | Изображение 2

    Всего производством цветочной продукции Подмосковья занято около десяти предприятий.