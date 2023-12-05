05 декабря 2023, 12:50
Подмосковные теннисисты завоевали золотые и серебряные медали на международных турнирах
Представители Московской области выиграли две золотые и две серебряные медали на трех международных турнирах по теннису. Соревнования проводились в США с 25 ноября по 3 декабря.
Тимофей Дерепаско стал победителем в парном разряде среди мужчин на турнире в Брейдентоне, одержав победы над теннисистами из США, Кореи, Турции и Румынии. Вместе с подмосковным спортсменом выступал россиянин Даниил Саргсян.
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На других соревнованиях, в частности на «челленджере» в Андорре, подмосковная теннисистка Эрика Андреева смогла дойти до финала турнира среди женщин, но удостоилась лишь серебряной награды. При этом она заняла первое место в парном разделе турнира вместе с швейцарской теннисисткой Селин Наеф.
Еще одна подмосковная теннисистка Елена Приданкина в паре с немкой Марой Гут завоевали серебряную медаль на соревнованиях ITF Portugal 20A.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.
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