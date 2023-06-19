Подмосковье 19 июня 2023, 15:18 Подмосковные теннисисты завоевали 3 медали на первенстве России среди юниоров Федерация тенниса России

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Две золотых и одну серебряную медали завоевали жители Подмосковья на первенстве России по теннису среди юниоров до 19 лет. Подробности сообщил Минспорт Московской области.

Лучшей в смешанном разряде стала пара Тимофея Дерепаско (представляет Подмосковье) и Александры Шубладзе (из Ростова-на-Дону). В финале они переиграли соперников из Самары и Саранска.

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В парном разряде среди юниоров серебряные медали на счету Тимофея Дерепаско и Егора Плешивцева (Москва).

В парном разряде среди девушек победили подмосковные спортсменки Дарья Шадчнева и Виктория Милованова.

Первенство России по теннису проходило в Москве, с 9 по 18 июня.

Губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий в Подмосковье. По его словам, жители региона всегда были неравнодушны к спорту, особенно на свежем воздухе. Решению вопроса необходимо уделить особое внимание.