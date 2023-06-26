Подмосковье 26 июня 2023, 17:38 Подмосковные теннисисты выиграли 4 медали на всероссийских играх паралимпийцев Фото Ольга Пятикрестовская

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Спортсмены Московской области завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали на всероссийских соревнованиях по теннису на колясках. Турнир прошел в рамках Летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Золото турнира в одиночном разряде среди девушек взяла Виктория Львова. Людмила Бубнова заняла второе место. Серебряная медаль в одиночном разряде среди мужчин оказалась у Алексея Елисеева. Бронзовыми призерами в парном разряде стали Юрий Головин и Вадим Обухов.

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Соревнования проходили в Нижнем Новгороде. Всего в турнире приняли участие 23 спортсмена из шести субъектов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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