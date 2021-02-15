Подмосковные театры разрешили заполнять на 75% с 16 февраля

С 16 февраля подмосковные театры, кинозалы и концертные площадки можно заполнять на 75%. Об этом сообщило Минкультуры Московской области.

Ранее театры и концертные площадки Московской области могли заполнять залы не более чем на 50%.

Ограничительные меры ослабляют в связи со снижением заболеваемости коронавирусной инфекцией. По официальным данным на 15 февраля, в Подмосковье за сутки выявили 801 новый случай заражения, в Москве — 1818.

Всем посетителям театров и кино необходимо соблюдать меры безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором, уточнили в пресс-службе.