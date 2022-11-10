Подмосковье 10 ноября 2022, 18:26 Подмосковные театры представили 16 новых спектаклей с начала года

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Премьеры для взрослых и детей прошли в государственных театрах Подмосковья в 2022 году. На суд зрителей было представлено 16 новых спектаклей.

В Московском Губернском театре представили новые спектакли «Чужие берега» и «Джаз-комедия». Еще одна премьера — «Женитьба. Почти по Гоголю» — состоится здесь в конце ноября. В этой юмористической постановке будут задействованы артисты старшего возраста.

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Семь премьерных спектаклей представил Московский областной театры драмы и комедии. Это «Вектор человеческий», «Театральная история», «Саня, Ваня, с ними…», «Трикинг», «Любимая кассета моей старшей сестры», «Легенда о волке» и «Шестой этаж». В конце месяца здесь начнется серия театральных читок «Петр», посвященных 350-летию со дня рождения первого российского императора.

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Две премьеры прошло в областном театре кукол. Ребят порадовали спектаклями «Часы на башне» и «Крошечка-Хаврошечка». До конца года здесь покажут новые представления: «Чудеса рядом» и «Человек в футляре» по рассказу Чехова. К слову, 19 ноября в музее-заповеднике Антона Чехова «Мелихово» проведут «Чайкин день». Этот праздник проводится в усадьбе уже много лет подряд.