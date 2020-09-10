Подмосковные театры откроют осенний сезон в сентябре

В сентябре в Подмосковье для посещения откроется четыре театра. Московский областной кукольный театр одним из первых начнет принимать посетителей.

Пресс-служба Министерства культуры Московской области поделилась на своей странице во «ВКонтакте» списком театров, которые начнут работать уже в сентябре. На этой неделе, 11 сентября, можно посетить Областной театр кукол.

«Областной театр кукол открывает 88-й театральный сезон 11 сентября. В программе открытия — квест-расследование „Дело о пропавших вещах“ и спектакль „Дело лорда Гольмика“ по мотивам пьесы Михаила Бартенева „Причуды лорда Гольмика“», — говорится в сообщении.

Вслед за кукольным театром открывает творческий сезон Московский губернский театр: 17 сентября актеры сыграют в спектакле «Энергичные люди». Помимо этого, Московский областной театр юного зрителя 19 сентября покажет спектакль «Питер Пэн». А 30 сентября в театре балета «Русский балет» пройдет спектакль «Лебединое озеро».

Однако пресс-служба ведомства напомнила, что уже с 8 августа открыт Московский областной театр драмы и комедии.