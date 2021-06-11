Подмосковные таксисты смогут получить уникальный цифровой ID

В Подмосковье таксисты и таксопарки смогут оформить электронный цифровой профиль. Пока комплексная информационная система «Аналитика работы такси» функционирует в тестовом режиме, но водители уже могут зарегистрироваться, чтобы получить свой уникальный идентификатор.

Получить цифровой профиль можно через портал госуслуг — внести свои персональные данные (паспорт и водительское удостоверение), дать согласие на обработку и получить идентификатор.

В системе будут данные о разрешении такси, водительских правах, информация о штрафах и наличии судимостей.

Идентификаторы такси позволят значительно повысить комфорт и безопасность перевозок. Система будет фиксировать переработку водителей для исключения возможности получать заказы после завершения смены, вести рейтинг такси.

Система начнет работать в Москве и области в августе.

Ранее стало известно, что владельцам легковых автомобилей могут разрешить проходить техосмотр по желанию.