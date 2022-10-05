Подмосковные таксисты рассказали шесть необычных историй о своей работе | 360°

Подмосковье 05 октября 2022, 18:23 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковные таксисты рассказали шесть необычных историй о своей работе

Читать 360tv в

В Московской области сейчас работают примерно 94 тысячи водителей такси. Каждый день их услугами пользуются больше миллиона пассажиров. Часто случаются интересные истории, иногда смешные, иногда очень трогательные. Минтранс Подмосковья собрал шесть самых интересных из них.

Первая история произошла в Жуковском. Водитель такси получил заказ с просьбой доставить продукты из магазина домой. Сначала Дмитрий хотел не принимать такую поездку, но пользователь службы такси очень попросил ему помочь — дело в том, что он просто не мог сам выйти на улицу по состоянию здоровья. В итоге на пороге Дмитрия встретила очень красивая девушка, они сразу же стали тепло общаться и в итоге создали настоящую семью. Иногда такси Подмосковья соединяет сердца.

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В одном крупном таксопарке в Одинцове произошли сразу две добрые истории. Например, водитель Юрий рано утром решил пройти технический контроль. Как только он сел в машину, он внезапно услышал, что кто-то рядом с ним тихо мяукает. Оказалось, что прямо под капотом машины спрятался маленький котенок. Теперь маленькая Мия стала тоже важным и очень серьезным сотрудником таксопарка. А еще там очень добрый пес Граф помогает следить за порядком. Его тоже нашел водитель, собаке было очень холодно на улице. В итоге ее накормили, отогрели и оставили жить в таксопарке.

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Еще одна история произошла в Щелкове. Там водитель Евгений ехал с пассажирами вдоль лесополосы. В какой-то момент он заметил, что на дороге лежит маленький комочек. Оказалось, это милый ежик, которого пассажиры накормили и отнесли в лес, подальше от колес машин.

В пятой истории тоже был свой герой, но в этот раз не живой, а игрушечный. Мальчик Рома случайно оставил любимую игрушку Бубу в такси. Водитель Игорь из Красногорска прекрасно знал, что детям может быть очень тяжело потерять любимую игрушку, и он сразу же сообщил родителям Ромы о своей находке. Уже очень скоро игрушка вернулась к ее обладателю, который был безмерно счастлив.

Последняя история произошла в Раменском. Там водитель Азамат вышел из магазина и заметил, что старушка несла два тяжелых пакета. Он решил подвезти ее до дома бесплатно и помог поднять покупки в квартиру. Это доброе дело не такое большое, но очень важное для женщины.

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