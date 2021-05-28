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    28 мая 2021, 13:35

    Подмосковные таксисты получат цифровые профили. Это сделает поездки безопаснее

    Анастасия Аброськина

    Цифровые профили таксистов появятся в Подмосковье. Это электронный портрет водителя, содержащий в себе сведения о штрафах, техосмотрах, наличии разрешения на перевозку. Как отметил губернатор Андрей Воробьев, новая система сделает поездки безопаснее.

    Подмосковные таксисты получат цифровые профили. Это сделает поездки безопаснее | Изображение 1

    Об этом глава Московской области рассказал на внеочередном заседании Антитеррористической комиссии региона. Главной темой встречи стало усиление безопасности в школах и местах отдыха, но подняли вопрос и о контроле за работой такси.

    Такие мероприятия проводятся уже в ряде городов. И нам нужно сделать все, чтобы перевозки в общественном транспорте, на такси были безопасными и под контролем

    Андрей Воробьев.

    Система цифровых профилей таксистов сможет следить за тем, чтобы каждый водитель проходил медицинский и технический осмотры перед началом смены, не нарушал правила и работал с официальным разрешением на перевозку.

    Подмосковные таксисты получат цифровые профили. Это сделает поездки безопаснее | Изображение 2

    Электронная система отобразит и количество отработанных за день часов. Ресурс учитывает график водителей, не позволяет подключиться к другому агрегатору и принимать заказы после завершения смены.