Подмосковные таксисты получат цифровые профили. Это сделает поездки безопаснее

Цифровые профили таксистов появятся в Подмосковье. Это электронный портрет водителя, содержащий в себе сведения о штрафах, техосмотрах, наличии разрешения на перевозку. Как отметил губернатор Андрей Воробьев, новая система сделает поездки безопаснее.

Об этом глава Московской области рассказал на внеочередном заседании Антитеррористической комиссии региона. Главной темой встречи стало усиление безопасности в школах и местах отдыха, но подняли вопрос и о контроле за работой такси.

Такие мероприятия проводятся уже в ряде городов. И нам нужно сделать все, чтобы перевозки в общественном транспорте, на такси были безопасными и под контролем Андрей Воробьев.

Система цифровых профилей таксистов сможет следить за тем, чтобы каждый водитель проходил медицинский и технический осмотры перед началом смены, не нарушал правила и работал с официальным разрешением на перевозку.

Электронная система отобразит и количество отработанных за день часов. Ресурс учитывает график водителей, не позволяет подключиться к другому агрегатору и принимать заказы после завершения смены.