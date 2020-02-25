Подмосковные сыры покоряют Париж. Французов угощают горгонзолой из Орехово-Зуева

Сыроварня «Альдини» из Орехово-Зуева представит свою продукцию в рамках русской сырной недели в Париже.

Сыры с голубой плесенью из России будут выставлены в Российском духовно-культурном православном центре, расположенном в самом сердце французской столицы — на набережной Бранли, недалеко от Эйфелевой башни.

«Высокое качество и вкусовые характеристики обеспечивают высокий экспортный потенциал продукции подмосковных производителей. Замечательно, что молодые проекты, к которым относится и сыроварня „Альдини“, ориентированы не только на внутренний рынок, но и активно рассматривают возможности для экспорта. Это означает, что проект живой, активный и имеет отличные перспективы», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Помочь подмосковным предпринимателям оценить свой бизнес-потенциал, а также открыть и оценить все возможности для его развития помогает региональный акселератор «Школа молодого предпринимателя».

В прошлом году Николай Логачев, представляющий сыроварню «Альдини», стал победителем акселератора в номинации «Лучший экопроект».

«Участие в этой школе, по словам самих предпринимателей, дает мощнейший импульс для бизнеса, позволяя оценить возможности проекта со стороны и получить рекомендации по его развитию от экспертов и других предпринимателей. В результате сегодня подмосковный сыр выставляется в Париже, а ранее сыроварня участвовала в выставке-ярмарке „Зеленая неделя“ в Берлине, открывая новые рынки сбыта для своей продукции», — сказал Вадим Хромов.

Кроме того, предприниматель получал поддержку от правительства Подмосковья на развитие своего фермерского хозяйства. В 2019 году КФХ «Мининское подворье» стало победителем конкурса на получение гранта для начинающих фермеров на приобретение животных, сельскохозяйственной техники и строительных материалов.

Жителям и гостям Парижа сыроварня «Альдини» привезла интересные выдержанные варианты классических горгонзолы пиканте и стилтона. Попробовать и купить российские сыры в Париже можно будет до 27 февраля.