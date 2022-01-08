Подмосковные сыровары получат до 35 млн рублей в качестве поддержки

Власти Подмосковья возобновят меры поддержки сыроваров. Проработавшие больше года региональные хозяйства смогут получить до 35 миллионов рублей. Об этом сообщил зампред правительства области Георгий Филимонов.

«В новом году мы возобновляем поддержку сыроваров. Подмосковные хозяйства, которые работают более 12 месяцев, могут получить до 35 миллионов рублей», — написал Филимонов в Instagram.

Он уточнил, что на полученные деньги хозяйства смогут приобрести модульные сыроварни, необходимое оборудование и технику. Еще средства можно будет пустить на реконструкцию или ремонт действующих объектов.

«В рамках губернаторской программы на 2022 год выделено более 100 миллионов рублей для поддержки производителей сыра. Напомню, что с 2017 по 2019 год региональные сыровары получили около 260 миллионов рублей», — отметил зампред подмосковного правительства.

Летом 2021 года министр сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский сообщил, что региону вновь удалось занять лидирующее место в России по производству сырных и хлебных продуктов.