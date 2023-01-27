Подмосковье 27 января 2023, 10:19 Подмосковные сурдопереводчики приняли 7 тысяч вызовов в Системе-112 с начала работы сервиса

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Специалисты для работы с инвалидами по слуху дежурят в каждой смене Системы-112. За все время они приняли около семи тысяч вызовов.

Уже с начала 2023 года сурдопереводчики помогли 10 жителям с ограничениями по слуху. Связаться со специалистами можно в видеопрограмме Skype — для этого нужно набрать имя абонента «Help112mo».

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Обратиться за помощью можно и через СМС-сообщения на короткий номер «112» или мобильного приложения «112МО». Для этого есть функции «Я здесь, мне нужна помощь» или «Сообщить о происшествии».

Операторы-сурдопереводчики остаются с обратившимся до разрешения ситуации, обеспечивая сурдоперевод со специалистами экстренных оперативных служб.

Губернатор Андрей Воробьев отметил важность участия НКО в поддержке инвалидов, сирот и бизнеса в Подмосковье. По его словам, помощь людям, попавшим в сложные ситуации, — вопрос, требующий участия не только власти, но и некоммерческого блока.

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