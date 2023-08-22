Подмосковье 22 августа 2023, 21:37 Подмосковные судебные приставы взыскали штраф 1,2 миллиона рублей за нарушение миграционных законов ГУФССП России по Московской области

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Судебные приставы в Наро-Фоминске взыскали штрафы на общую сумму 1,2 миллиона рублей за нарушение миграционного законодательства. Ранее соответствующее решение вынес Замоскворецкий районный суд Москвы.

Сотрудники миграционной службы выявили три нарушения. Граждане среднеазиатских республик работали на стройке без разрешения и патента.

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В итоге суд назначил каждому по 400 тысяч рублей в качестве штрафов. Исполнительные документы поступили в Наро-Фоминское отделение судебных приставов.

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