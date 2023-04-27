Подмосковье 27 апреля 2023, 12:07 Студенты из Коломны выиграли серебро на Всероссийской олимпиаде по педагогике ГСГУ

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Студенты Коломенского ГСГУ выиграли серебро на Всероссийской олимпиаде «Педагогика: от традиций к инновациям». Ее приурочили к Году педагога и наставника.

Как рассказали в Минобразовании, в олимпиаде участвовала 51 команда из 34 вузов России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Соревнования инициировал Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В. М. Шукшина.

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«В команду ГСГУ вошли студенты технологического факультета. Ребята прошли четыре испытания: входное тестирование, конкурс презентаций, конкурс эссе „Роль наставничества в становлении молодого педагога“ и конкурс видеороликов „Основные модели наставничества“», — рассказали в министерстве.

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