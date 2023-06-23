Подмосковье 23 июня 2023, 16:01 Подмосковные студенты заняли третье место на международной конференции по менеджменту

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Студенты из Московской области приняли участие в четвертой международной научной конференции «Операционный и проектный менеджмент: стратегии и тенденции». По итогу они заняли третье место, сообщили в министерстве образования Подмосковья.

«Обладателями диплома за третье место стали: Игорь Волков, Мария Макарова, Елена Нелюбина, Филипп Полозов, Клим Сидоров, Андрей Крылов и Энрики Ромзетов», — уточнили в ведомстве.

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Всего в конференции приняли участие более 600 человек из шести стран. Они представляли 12 вузов и 17 компаний.

Конференция прошла на факультете «Высшая школа управления» Финансового университета при правительстве России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона рассказал о строительстве новых школ и детских садов.

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