Подмосковье 26 ноября 2023, 09:40 Подмосковные студенты вышли в финал всероссийского чемпионата «Профессионалы» Министерство образования МО

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Подмосковье принимает участие в финале чемпионата «Профессионалы», который проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 28 ноября. Команда региона состоит из 36 участников — 29 студентов и семи юниоров, а также 23 экспертов.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, конкурсанты будут бороться за звание лучших по 23 компетенциям. Всего за победу будут бороться свыше 650 человек. В сборную Подмосковья вошли учащиеся из Раменского, Ступина, Бронниц, Павловского Посада, Дмитрова и других округов.

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На чемпионате ожидают около 50 тысяч гостей со всей России и 10 стран. Для них подготовили профессиональные пробы, мастер-классы, выставочную зону, ярмарки вакансий и экскурсии.

«Учащиеся областных организаций СПО регулярно принимают участие в конкурсах профессионального мастерства и занимают призовые места. Например, в 2022 году сборная Московской области завоевала 89 медалей на чемпионате „Молодые профессионалы“. Желаем всем участникам удачи и отличных результатов», — добавили в министерстве.

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